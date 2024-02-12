Плюс 2% завдяки українським біженцям: Польщі прогнозують зростання ВВП

У Польщі кількість працевлаштованих українців є найбільшою серед інших країн Європи. Через це її ВВП може скоро зрости.

Зростання ВВП Польщі

Заступник держсекретаря Міністерства внутрішньої політики й адміністрації РП Мацей Дущик заявив, що у Польщі найбільше працевлаштованих українців не лише в Європі, а й у Організації економічного співробітництва та розвитку.

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Останні дані засвідчують, що цей рівень працевлаштування у Польщі становить 67%, водночас у Німеччині він не сягає навіть 30%,

– сказав він.

В Управлінні соціального страхування (ZUS) нині зареєстровано понад 750 тисяч українців, а це 70% від загальної кількості іноземців.

Громадяни України вносять зараз дуже багато до польської системи соціального страхування… Натомість, якщо йдеться про використання, то ці суми загалом не такі великі,

– додав заступник

Дущик зазначив, що у Польщі провели кілька досліджень щодо того, як приплив біженців з України повпливав на економічні показники країни й ВВП зокрема.

У перший період спостерігалися значні витрати воєнних біженців, які привезли з собою готівку, і тоді спостерігалося зростання, яке оцінюється у 0,5% ВВП. Сьогодні ж, якщо дивитися у перспективі кількох років, на скільки процентів приблизно зросте ВВП, то найбільш імовірна оцінка – зростання ВВП впродовж п’яти років на 1,2 – 2%,

– пояснив політик.

Які зміни щодо українських біженців прийняв польський Сейм