Чи варто чекати зростання економіки у 2024 році: уряд оприлюднив прогноз щодо ВВП

Уряд ухвалив Держбюджет на 2024 рік. ВВП країни має дозволити нашій економіці наблизитися до показників 2021 року.

Розмір ВВП у 2024 році

У Верховній Раді України повідомили, що наступного року прогнозується зріст ВВП на 5%.

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Збільшення валового продукту у номінальному еквіваленті становитиме – 7,824 трильйона гривень.

Що буде з імпортом та експортом

У 2023 році Мінекономіки очікувало зріст ВВП на 2,8%.

У держбюджеті на наступний рік передбачено збільшення видатків на експорт на 7,5% та зменшення на імпорт – 5,5%.

Таким чином очікується таке фінансування: