Чи варто чекати зростання економіки у 2024 році: уряд оприлюднив прогноз щодо ВВП
15 вересня 2023, 13:15Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
Уряд ухвалив Держбюджет на 2024 рік. ВВП країни має дозволити нашій економіці наблизитися до показників 2021 року.
Розмір ВВП у 2024 році
У Верховній Раді України повідомили, що наступного року прогнозується зріст ВВП на 5%.
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Збільшення валового продукту у номінальному еквіваленті становитиме – 7,824 трильйона гривень.Нагадаємо! У 2023 році Мінекономіки очікувало зріст ВВП на 2,8%.
Що буде з імпортом та експортом
У держбюджеті на наступний рік передбачено збільшення видатків на експорт на 7,5% та зменшення на імпорт – 5,5%.
Таким чином очікується таке фінансування:
- експорт – 61,8 трильйона гривень;
- імпорт – 86,7 трильйона гривень.