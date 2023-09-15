Чи варто чекати зростання економіки у 2024 році: уряд оприлюднив прогноз щодо ВВП

15 вересня 2023, 13:15
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Джерело:

Ярослав Железняк

Уряд ухвалив Держбюджет на 2024 рік. ВВП країни має дозволити нашій економіці наблизитися до показників 2021 року.

Розмір ВВП у 2024 році

У Верховній Раді України повідомили, що наступного року прогнозується зріст ВВП на 5%.

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Збільшення валового продукту у номінальному еквіваленті становитиме – 7,824 трильйона гривень.

Нагадаємо! У 2023 році Мінекономіки очікувало зріст ВВП на 2,8%.

Що буде з імпортом та експортом

У держбюджеті на наступний рік передбачено збільшення видатків на експорт на 7,5% та зменшення на імпорт – 5,5%.

Таким чином очікується таке фінансування:

  • експорт – 61,8 трильйона гривень;
  • імпорт – 86,7 трильйона гривень.

 

 

Автор: Тетяна Стельмах