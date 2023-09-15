Розмір ВВП у 2024 році
У Верховній Раді України повідомили, що наступного року прогнозується зріст ВВП на 5%.
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Збільшення валового продукту у номінальному еквіваленті становитиме – 7,824 трильйона гривень.
Що буде з імпортом та експортом
У держбюджеті на наступний рік передбачено збільшення видатків на експорт на 7,5% та зменшення на імпорт – 5,5%.
Таким чином очікується таке фінансування:
- експорт – 61,8 трильйона гривень;
- імпорт – 86,7 трильйона гривень.