ВВП України у ІІ кварталі: які показники фіксує Держстат

Реальний валовий внутршній продукт у ІІ кварталі 2026 року збільшився. Порівняно з попереднім кварталом він став більши на 0,4% (з урахуванням сезонного фактору).

Який ВВП України у ІІ кварталі 2026 року

Якщо порівнювати чинний ВВП з ІІ кварталом 2025 року, то він зріст на 0,6%, про що повідомляє Державна служба статистики.

Наголошується, що оперативна оцінка валового внутрішнього продукту базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання (або зниження) обсягів виробництва за видами економічної діяльності.

Водночас попередні дані ВВП за ІІ квартал 2026 року будуть оприлюднені у вересні 2026 року.

Фото Державна служба статистики

Нагадаємо, що реальний ВВП у І кварталі, порівняно із І кварталом 2025 року, зменшився на 0,6%. Якщо порівнювати його з попереднім кварталом – на 0,7%.

Крім того, номінальний ВВП становив 2047,2 мільярда гривень.

Раніше ЄБРР опублікував прогноз щодо зростання реального ВВП України на 2,2% у 2026 році. Попредній прогноз становив 2,5%.