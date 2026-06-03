Який наразі економічний прогноз щодо України?

Це відбувається завдяки значній та переважно авансованій зовнішній фінансовій підтримці, про що йдеться в новому випуску економічного звіту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

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У своєму останньому звіті, опублікованому 3 червня, ЄБРР прогнозує зростання реального ВВП України на 2,2% у 2026 році. Це трохи нижче за прогноз у 2,5%, оприлюднений у лютому.

Однак банк зберіг без змін прогноз на 2027 рік – 4,0%. Але тільки за умови послаблення бойових дій та початку післявоєнної відбудови.

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Перспективи економіки надалі залежать від двох чинників:

розвитку війни;

доступності зовнішньої фінансової допомоги.

Зростання реального ВВП у 2025 році сповільнилося до 1,8%, якщо порівнювати з прогнозованими у лютому 2026 року 2,0%. Економіка залишалася обмеженою через дефіцит робочої сили та постійні перебої з електропостачанням та логістикою, які спричинені цілеспрямованими військовими атаками.

Підтримці макроекономічної стабільності сприяє значне, гарантоване та значною мірою авансоване зовнішнє фінансування,

– зазначається у звіті.

Війна надалі завдає значних людських та економічних втрат. Але українська влада, бізнес та міжнародні партнери, як вказано у звіті, продемонстрували високу здатність стабілізувати економіку в безпрецедентних умовах.

Згідно з інформацією, економічна динаміка України у 2025 році формувалася під впливом триваючих воєнних обмежень. Наприклад, дефіцит робочої сили та постійні атаки на енергетичну інфраструктуру порушували роботу промисловості й логістики. А вже більші проблеми з постачанням стримували виробництво.

Зверніть увагу! Ці чинники збереглися й у 2026 році, через що економічне зростання залишається помірним.

Інфляція також знову почала прискорюватися після уповільнення до 7,4% у січні 2026 року. А додатковий інфляційний тиск створюють вищі світові ціни на енергоносії, які пов’язані з конфліктом на Близькому Сході. Вони збільшують витрати як бізнесу, так і домогосподарств.

Ключовим фактором залишається бюджетна підтримка. Дефіцит державного бюджету України без урахування грантів сягнув 23,6% ВВП у 2025 році та, за прогнозами, залишиться високим – на рівні 19,3% ВВП у 2026 році.

Це відображає надзвичайно великі витрати на оборону та соціальну сферу,

– пояснили у ЄБРР.

Важливо! Основним джерелом фінансування цих потреб залишається офіційна міжнародна допомога, яка й надалі підтримує макроекономічну стабільність.

Що ще слід знати про економічну ситуацію в Україні?

В уряді вважають, що кореляція в питаннях збільшення виробництва енергії та зростання валового внутрішнього продукту – майже "одне і те саме". Згідно з інформацією, Україні слід активно розвивати генерацію. І це незалежно від того, коли саме завершиться війна.

У другому півріччі та до кінця 2026 року показник інфляції в Україні може зрости. Очікується, що він збільшиться до 9,4%.

Нагадаємо, що ЄБРР вже раніше погіршив прогноз зростання ВВП України. Тоді його встановили у розмірі до 2,5% у 2026 році.