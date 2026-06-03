Какой сейчас экономический прогноз по Украине?

Это происходит благодаря значительной и преимущественно авансированной внешней финансовой поддержке, о чем говорится в новом выпуске экономического отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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В своем последнем отчете, опубликованном 3 июня, ЕБРР прогнозирует рост реального ВВП Украины на 2,2% в 2026 году. Это немного ниже прогноза в 2,5%, обнародованный в феврале.

Однако банк сохранил без изменений прогноз на 2027 год – 4,0%. Но только при условии ослабления боевых действий и начала послевоенного восстановления.

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Перспективы экономики в дальнейшем зависят от двух факторов:

развития войны;

доступности внешней финансовой помощи.

Рост реального ВВП в 2025 году замедлился до 1,8%, если сравнивать с прогнозируемыми в феврале 2026 года 2,0%. Экономика оставалась ограниченной из-за дефицита рабочей силы и постоянные перебои с электроснабжением и логистикой, которые вызваны целенаправленными военными атаками.

Поддержке макроэкономической стабильности способствует значительное, гарантированное и в значительной степени авансированное внешнее финансирование,

– отмечается в отчете.

Война в дальнейшем наносит значительные человеческие и экономические потери. Но украинская власть, бизнес и международные партнеры, как указано в отчете, продемонстрировали высокую способность стабилизировать экономику в беспрецедентных условиях.

Согласно информации, экономическая динамика Украины в 2025 году формировалась под влиянием продолжающихся военных ограничений. Например, дефицит рабочей силы и постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру нарушали работу промышленности и логистики. А уже большие проблемы с поставками сдерживали производство.

Обратите внимание! Эти факторы сохранились и в 2026 году, из-за чего экономический рост остается умеренным.

Инфляция также снова начала ускоряться после замедления до 7,4% в январе 2026 года. А дополнительное инфляционное давление создают высокие мировые цены на энергоносители, которые связаны с конфликтом на Ближнем Востоке. Они увеличивают расходы как бизнеса, так и домохозяйств.

Ключевым фактором остается бюджетная поддержка. Дефицит государственного бюджета Украины без учета грантов достиг 23,6% ВВП в 2025 году и, по прогнозам, останется высоким – на уровне 19,3% ВВП в 2026 году.

Это отражает чрезвычайно большие расходы на оборону и социальную сферу,

– объяснили в ЕБРР.

Важно! Основным источником финансирования этих потребностей остается официальная международная помощь, которая и в дальнейшем поддерживает макроэкономическую стабильность.

Что еще следует знать об экономической ситуации в Украине?

В правительстве считают, что корреляция в вопросах увеличения производства энергии и роста валового внутреннего продукта – почти "одно и то же". Согласно информации, Украине следует активно развивать генерацию. И это независимо от того, когда именно завершится война.

Во втором полугодии и до конца 2026 года показатель инфляции в Украине может вырасти. Ожидается, что он увеличится до 9,4%.

Напомним, что ЕБРР уже ранее ухудшил прогноз роста ВВП Украины. Тогда его установили в размере до 2,5% в 2026 году.