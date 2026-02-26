Как растет украинский ВВП?

В 2026 году он увеличится на 2,5%, а уже в 2027 году – до 4%. Европейский банк реконструкции и развития опубликовал новый отчет.

Смотрите также Учетная ставка простыми словами: как решение Нацбанка влияет на кошельки украинцев

В предыдущем отчете предусматривали прекращение огня и последствия послевоенного восстановления, что позволило говорить о росте на уровне 5% в 2026 году. Однако теперь прогнозы ухудшили – до 2,5%.

Хотя война продолжает наносить значительные человеческие и экономические потери, власть, бизнес и партнеры Украины продемонстрировали мощный потенциал для стабилизации экономики,

– говорится в документе.

Заключение мирного соглашения существенно улучшило бы перспективы. Однако дефицит электроэнергии, недостаток рабочей силы и слабость сельскохозяйственного производства продолжают давить.

Кроме того, чрезвычайно важной остается международная поддержка – большой бюджетный дефицит Украины полностью финансируют партнеры. Это обеспечивает бесперебойность предоставления госуслуг и финансирования обороны, а также способствует общей макроэкономической стабильности.

Напомним, Нацбанк также ухудшил прогнозы по росту реального ВВП в 2026 году – до 1,8%. Однако в дальнейшем ряд факторов, вероятно, будет способствовать ускорению экономического роста до около 3 – 4% в 2027 – 2028 годах.

Интересно! По данным ЕБРР, в прошлом году сначала реальный прирост ВВП был медленным, хотя уже к концу 2025 года он значительно ускорился до 3%, что дало годовой показатель в 2%.

Какого финансирования ожидает Украина?