Як зростає український ВВП?

У 2026 році він збільшиться на 2,5%, а вже у 2027 році – до 4%. Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував новий звіт.

Дивіться також Облікова ставка простими словами: як рішення Нацбанку впливає на гаманці українців

У попередньому звіті передбачали припинення вогню та наслідки післявоєнної відбудови, що дозволило говорити про зростання на рівні 5% у 2026 році. Однак тепер прогнози погіршили – до 2,5%.

Хоча війна продовжує завдавати значних людських та економічних втрат, влада, бізнес та партнери України продемонстрували потужний потенціал для стабілізації економіки,

– йдеться у документі.

Укладення мирної угоди суттєво поліпшило б перспективи. Однак дефіцит електроенергії, нестача робочої сили та слабкість сільськогосподарського виробництва продовжують тиснути.

Окрім того, надзвичайно важливою залишається міжнародна підтримка – великий бюджетний дефіцит України повністю фінансують партнери. Це забезпечує безперебійність надання держпослуг і фінансування оборони, а також сприяє загальній макроекономічній стабільності.

Нагадаємо, Нацбанк також погіршив прогнози щодо росту реального ВВП у 2026 році – до 1,8%. Однак надалі низка чинників, ймовірно, сприятиме пришвидшенню економічного зростання до близько 3 – 4% у 2027 – 2028 роках.

Цікаво! За даними ЄБРР, торік спершу реальний приріст ВВП був повільним, хоча вже до кінця 2025 року він значно прискорився до 3%, що дало річний показник у 2%.

На яке фінансування очікує Україна?