Реальний ВВП України зріс: які показники були у 2024 році
- Реальний ВВП України у 2024 році зріс на 2,9%, попри незначне зниження на 0,1% у четвертому кварталі.
- Уряд прогнозує подальше зростання економіки через відновлення інвестицій та покращення зовнішньої торгівлі.
Реальний ВВП України у 2024 році збільшився на 2,9% порівняно з попереднім роком. Наприкінці року було незначне зниження ВВП, це пов'язують із сезонним фактором.
Як змінився ВВП України
Водночас у четвертому кварталі 2024 року зафіксовано незначне зниження ВВП – на 0,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, передає 24 Канал з посиланням на Держстат.
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Фахівці пояснюють це сезонними коливаннями, а також зниженням ділової активності в окремих секторах економіки.
Номінальний ВВП України за підсумками року склав 7,66 трильйона гривень, що свідчить про зростання економічної активності та адаптацію бізнесу до нових умов.
Згідно з оцінками Міністерства економіки, у лютому 2025 року зростання ВВП становило 0,7%, а за перші два місяці року економіка України додала 1,1%.
Зауважте! Уряд прогнозує подальше поступове зростання економічних показників шляхом відновлення інвестиційної активності, покращення зовнішньої торгівлі та підтримки стратегічних галузей.