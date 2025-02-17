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17 лютого, 13:46
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Економіка України сповільнилася: які галузі пригальмували найбільше

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • ВВП України зріс на 1,5% у січні 2025 року, уповільнившись через зниження активності експортерів.
  • Економіка України зіштовхнулася з проблемами у сільському господарстві, видобувній галузі та транспорті, тоді як переробна промисловість, торгівля та будівництво демонструють позитивні тенденції.
  • Спад у видобувній галузі та транспортному секторі викликаний зупинкою шахт у Донецькій області та перебоями в електропостачанні.

В Україні сповільнилося зростання економіки – у січні 2025 року ВВП зріс лише на 1,5% проти 1,7% у грудні. Основною причиною стало зниження активності експортерів.

Економіка України призупинилася

Українська економіка пригальмувала через проблеми в кількох галузях, зокрема, в сільському господарстві, видобувній галузі та транспорті, передає 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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Переробна промисловість, торгівля та будівництво продовжують демонструвати позитивні тенденції. А от у сільському господарстві спостерігається спад через зростання собівартості тваринницької продукції.

Як повідомив перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев, економіка зіткнулася з падінням у видобувній галузі та транспортному секторі, що спричинено зупинкою шахт у Донецькій області та перебоями в електропостачанні через ракетні атаки.

 

Олексій Соболев

Перший заступник Міністра економіки України

Уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів. Але високе бюджетне фінансування компенсувало тимчасове падіння обсягів експорту товарів. Ключовими факторами зростання стали: відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту доріг на аварійних ділянках, будівництво житла. 

Соболев додав, що високими також залишалися закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК, а це своєю чергою стимулювало збільшення виробництва у машинобудуванні.

Важливо! За підсумками 2024 року ВВП зріс на 3,6%, але НБУ знизив прогноз на 2025 рік із 4,3% до 3,6% через втрати виробничих потужностей і наслідки обстрілів.