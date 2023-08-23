Велика Британія позбавить Україну ядерної залежності від Росії

Досі Росія залишається одним із найбільших експортерів ядерного палива для країн Заходу, поставляється сировина і в Україну. Уряд Великої Британії вирішив допомогти українським підприємствам відмовитися від кремлівських ресурсів.

Що буде з ядерною промисловістю України

Довгий час Україна напряму залежала від російської сировини для ядерних підприємств. Однак, з початку повномасштабного вторгнення, український уряд почав шукати шляхи зміни постачальника, аби не спонсорувати Кремль. Договір про співпрацю Україна підписала з Великою Британією.

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Про допомогу українському ядерному сектору заявив міністр енергетики Великої Британії Грант Шаппс. Він повідомив, що Україна отримає кредитні гарантії у розмірі 225 мільйонів євро, які допоможуть їй позбавитись залежності від російського ядерного палива.

Учасниками договору стануть компанії "Енергоатом" та британське експортно-кредитне агентство "UK Export Finance". Шапс також зауважив, що завдяки цій допомозі, відбудеться зміцнення енергетичної безпеки України і послаблення позицій Путіна.

Британський міністр, у рамках свого візиту, відвідав електростанцію, яку росіяни бомбардували раніше. Зараз об'єкт закритий на ремонт.

Світ досі спонсорує Росію

Раніше Британська розвідка повідомляла, що росіяни атакуватимуть українські енергетичні об'єкти цієї зими. В Україні уряд повідомив про підготовку до цього сценарію.

Попри те, що більшість розвинених держав відкрито підтримують Україну, вони зберігають торгові відносини з Росією у деяких галузях.

Бразилія та Туреччина активно закуповують дешеве російське паливо. При цьому Ердоган відкрито допомагає Україні. Бразилія ж зберігає нейтралітет. США також закуповують російську ядерну сировину. Франція та Угорщина не поспішають відмовлятися від співпраці з "Росатомом".

Ядерний сектор – практично єдина галузь, яка досі залишається без належних санкцій і приносить мільярди доларів Кремлю.