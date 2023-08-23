Що буде з ядерною промисловістю України
Довгий час Україна напряму залежала від російської сировини для ядерних підприємств. Однак, з початку повномасштабного вторгнення, український уряд почав шукати шляхи зміни постачальника, аби не спонсорувати Кремль. Договір про співпрацю Україна підписала з Великою Британією.
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Про допомогу українському ядерному сектору заявив міністр енергетики Великої Британії Грант Шаппс. Він повідомив, що Україна отримає кредитні гарантії у розмірі 225 мільйонів євро, які допоможуть їй позбавитись залежності від російського ядерного палива.
Учасниками договору стануть компанії "Енергоатом" та британське експортно-кредитне агентство "UK Export Finance". Шапс також зауважив, що завдяки цій допомозі, відбудеться зміцнення енергетичної безпеки України і послаблення позицій Путіна.
Британський міністр, у рамках свого візиту, відвідав електростанцію, яку росіяни бомбардували раніше. Зараз об'єкт закритий на ремонт.
Світ досі спонсорує Росію
Попри те, що більшість розвинених держав відкрито підтримують Україну, вони зберігають торгові відносини з Росією у деяких галузях.
Бразилія та Туреччина активно закуповують дешеве російське паливо. При цьому Ердоган відкрито допомагає Україні. Бразилія ж зберігає нейтралітет. США також закуповують російську ядерну сировину. Франція та Угорщина не поспішають відмовлятися від співпраці з "Росатомом".