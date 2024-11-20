Як і не було: чому пенсіонери не відчують наступну індексацію пенсій

У 2025 році пенсії зростуть. Однак, це збільшення може бути невідчутним для багатьох пенсіонерів.

Як зросте пенсія у 2025

Пенсія збільшиться виключно так, аби покрити вплив інфляції, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Михайла Цимбалюка у ефірі телемарафону.

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Михайло Цимбалюк Заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Найбільше нас турбує рівень прожиткового мінімуму, тому що від цього залежить мінімальна пенсія, яка, на жаль, становитиме 2 300 гривень для майже 5 мільйонів пенсіонерів.

Як зазначив Цимбалюк, підвищення пенсії у 2025 році не зможе усунути усі труднощі пенсіонерів. Однак, таким чином держава частково компенсує витрати, які виникли через зростання цін.

Зауважте! За словами Цимбалюка, зараз уряд обговорює впровадження певних заходів для допомоги пенсіонерам, що мають мінімальну пенсію.