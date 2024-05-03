Курс у банках дивує: як змінився долар за добу

Вже декілька днів поспіль долар та євро в банках не змінюються в ціні. На чорному ринку вартість лише трішки опустилася, а в обмінниках спостерігається пожвавлення.

Курс валют у банках

Станом на ранок 3 травня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні (без змін проти 2 травня), а продаж – 39,90 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,73 гривні (-4 копійки), а продаж – 39,83 гривні (-4 копійки).

(-4 копійки), а продаж – (-4 копійки). Євро купують за 42,70 гривні (-3 копійки), а продають за 42,85 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,50 гривні (+5 копійок), а продають – за 39,95 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(+5 копійок), а продають – за (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,25 гривні (-16 копійок), а продаж – 43 гривні (+11 копійок).

Яку ціну долара прогнозують найближчим часом

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що курси валют у травні можуть дещо знизитися.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Перед Великоднем кількість операцій може зрости в середньому на 10 – 15%. Таким чином, в першу декаду травня курси валют незначно знизяться, а вже після свят повернуться до квітневих коридорів.

Долар на міжбанку та на готівковому ринку цього місяця буде коливатисяНосіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.