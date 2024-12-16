Податок за крипту платити доведеться, але є нюанс

Є велика імовірність, що в Україні легалізують крипту. Статися це може у першому кварталі 2025 року.

Як буде оподатковуватись крипта

Оподатковуватись крипта буде за механізмом аналогічним, до того, який діє для прибутку від операцій з цінними паперами, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Оподаткування криптовалют має здійснюватися за цією ж системою: тобто з прибутку і за загальною ставкою.

Гетманцев уточнив, що жодних пільг відносно оподаткування крипти не буде. Водночас податки будуть вираховуватися саме з прибутку, а не доходу.

Також нардеп уточнив, що податок на приріст капіталу у крипті вводитись не буде.

Якщо біткоїн значно зріс, це не означає, що з вас тут же вимагатимуть більше податків. На обговоренні концепт, за яким ви, скажімо, купуєте за гроші крипту, й за гроші її продаєте. Різниця, якщо вона плюсова, оподатковується, збиток, – звичайно, ні,

– наголосив Гетманцев.

Зверніть увагу! Поки що не обрано орган, який буде регулятором процесу оподаткування крипти. Однак, з великою ймовірністю ним стане НБУ.