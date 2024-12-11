Скільки коштів з бюджету виділять на виплати по інвалідності у 2025 році

У державному бюджеті України на 2025 рік заплановано 6,7 мільярда гривень на соціальний захист осіб з інвалідністю. Це на 300 мільйонів гривень більше, ніж у 2024 році.

Яке фінансування передбачили людям з інвалідністю

Загальні видатки на соціальний захист населення складає майже 421 мільярд гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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Обсяг соціальних виплат для осіб з інвалідністю за іншими бюджетними програмами визначить Мінсоцполітики при формуванні паспортів програм.

Цікаво! У 2025 році також виділено 239 мільйонів гривень на добудову Центру реабілітації "Галичина".

Через публічні інвестиційні проєкти Мінветеранів направить 4 мільярди гривень місцевим бюджетам на компенсацію за житло, зокрема для людей з інвалідністю I–II груп.

Зауважте! В Україні близько 3 мільйонів осіб мають інвалідність, з яких понад 300 тисяч отримали цей статус після початку війни.

Коли інвалідність призначають довічно

Група інвалідності може призначатися довічно у випадках невиліковних або стабільних захворювань, які не піддаються подальшому лікуванню чи реабілітації.

Це стосується важких хронічних хвороб, що значно обмежують життєві функції.

Зауважте! Довічна група призначається, якщо стан здоров’я пацієнта є незмінним і потребує постійного медичного чи соціального забезпечення.

Особи з інвалідністю повинні проходити регулярні медичні обстеження, адже за покращення стану інвалідність може бути скасована.