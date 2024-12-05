Як пенсіонерам отримати додаткову тисячу гривень

Люди похилого віку можуть отримати тисячу Зеленського від Укрпошти, пише 24 канал з посиланням на гендиректора Національного оператора поштового зв'язку Ігоря Смілянського.

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Згідно з його слів, понад два мільйони українців, які отримують пенсії та соцвиплати в Укрпошті, можуть отримати допомогу. Це пенсіонери старше 60 років та особи з інвалідністю 1 і 2 груп.

Не треба нічого заповнювати. Не треба бігти у відділення. Ми зробили процес максимально комфортним для наших клієнтів, враховуючи, що це люди похилого віку, люди з інвалідністю, багато з яких мешкають у сільській місцевості та на прифронтових територіях, – пояснив Смілянський.

Тобто все, що потрібно, це дочекатись візиту своєї листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні. Подавати жодних заяв чи документів не потрібно.

Зверніть увагу! Виплата може чекати пенсіонерів до кінця лютого 2025, якщо у цьому є потреба.

Як можна витратити тисячу Зеленського

Укрпошта не видає соцвиплату готівкою. Однак її можна витратити на різні товари й послуги.

Йдеться про сплату комунальних платежів, поповнення мобільного рахунку, придбання продуктів та побутової хімії, передплату вітчизняних видань, замовлення ліків українського виробництва тощо.

Зауважте! Цю тисячу гривень можна витратити одразу повністю, а можна використати частинами.