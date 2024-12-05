Как пенсионерам получить дополнительную тысячу гривен

Пожилые люди могут получить тысячу Зеленского от Укрпочты, пишет 24 канал со ссылкой на гендиректора Национального оператора почтовой связи Игоря Смелянского.

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Согласно его словам, более двух миллионов украинцев, которые получают пенсии и соцвыплаты в Укрпочте, могут получить помощь. Это пенсионеры старше 60 лет и лица с инвалидностью 1 и 2 групп.

Не надо ничего заполнять. Не надо бежать в отделение. Мы сделали процесс максимально комфортным для наших клиентов, учитывая, что это пожилые люди, люди с инвалидностью, многие из которых живут в сельской местности и на прифронтовых территориях, – пояснил Смелянский.

То есть все, что нужно, это дождаться визита своей почтальона или своего дня получения пенсии в отделении. Подавать никаких заявлений или документов не нужно.

Обратите внимание! Выплата может ждать пенсионеров до конца февраля 2025, если в этом есть необходимость.

Как можно потратить тысячу Зеленского

Укрпочта не выдает соцвыплату наличными. Однако ее можно потратить на различные товары и услуги.

Речь идет об уплате коммунальных платежей, пополнение мобильного счета, приобретение продуктов и бытовой химии, подписку отечественных изданий, заказ лекарств украинского производства и тому подобное.

Обратите внимание! Эту тысячу гривен можно потратить сразу полностью, а можно использовать частями.