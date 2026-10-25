Не поспішайте відмовлятися від виплат: коли дружині доступна пенсія чоловіка

Втрата близької людини часто тягне за собою не лише емоційний, але й серйозний фінансовий удар по родинному бюджету. Проте українське законодавство передбачає спеціальний механізм захисту, який дозволяє зберегти частину звичних доходів.

Коли жінка може перейти на пенсію чоловіка

Після втрати чоловіка жінка може розраховувати на фінансову підтримку від держави, перейшовши на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Згідно із законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", для цього потрібно виконати кілька чітких умов одночасно.

Зокрема, дружина повинна досягти пенсійного віку або належати до непрацездатних членів сім'ї, а також проживати разом із чоловіком на момент його смерті. Для пенсіонерів така виплата призначається довічно, що гарантує стабільність у майбутньому.

Як це вплине на гаманець та які суми передбачені

Перехід на пенсію чоловіка часто стає рятівним колом, адже розмір виплати становить 50% від пенсії померлого. У Пенсійному фонді України наводять простий приклад: якщо ваш чоловік отримував 6 850 гривень, то після переоформлення ваша щомісячна виплата складе 3 425 гривень.

Крім того, держава передбачила додаткові бонуси для старшого покоління. Особам, які досягли 75 років, автоматично нараховується щомісячна вікова доплата у розмірі 456 гривень.

Варто пам'ятати! Пенсіонер має повне право продовжувати працювати – кожні два роки ПФУ здійснює перерахунок виплат з урахуванням нового стажу, що робить офіційне працевлаштування фінансово вигідним.

Які ще законні механізми оптимізації виплат існують

Нагадаємо, що українці мають й інші інструменти для порятунку своїх доходів від знецінення.

Під час оформлення виплат можна законно викреслити з розрахунку періоди з найнижчою зарплатою, зберігши при цьому страховий стаж. Цей процес дозволяє прибрати до 60 календарних місяців поспіль, щоб низькі доходи не тягнули фінальну суму на дно.

Також законодавство дозволяє повністю ігнорувати невигідні періоди карантину через COVID-19 та час дії воєнного стану. Головна вимога ПФУ – після такої оптимізації у вас має залишитися щонайменше 60 місяців заробітку для коректного обчислення пенсії.