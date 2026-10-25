Не спешите отказываться от выплат: когда супруге полагается пенсия мужа

Когда женщина может выйти на пенсию по мужу

После потери мужа женщина может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства, перейдя на пенсию в связи с потерей кормильца. Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для этого необходимо одновременно выполнить несколько четких условий.

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В частности, жена должна достичь пенсионного возраста или относиться к нетрудоспособным членам семьи, а также проживать вместе с мужем на момент его смерти. Для пенсионеров такая выплата назначается пожизненно, что гарантирует стабильность в будущем.

Как это отразится на кошельке и какие суммы предусмотрены

Выход мужа на пенсию часто становится спасительным кругом, ведь размер выплаты составляет 50% от пенсии умершего. В Пенсионном фонде Украины приводят простой пример: если ваш супруг получал 6 850 гривен, то после переоформления ваша ежемесячная выплата составит 3 425 гривен.

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Кроме того, государство предусмотрело дополнительные бонусы для старшего поколения. Лицам, достигшим 75 лет, автоматически начисляется ежемесячная возрастная доплата в размере 456 гривен.

Стоит помнить! Пенсионер имеет полное право продолжать работать – каждые два года ПФУ осуществляет перерасчет выплат с учетом нового стажа, что делает официальное трудоустройство финансово выгодным.

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Что еще законных механизмов оптимизации выплат существует

Напомним, что у украинцев есть и другие инструменты для защиты своих доходов от обесценивания.

При оформлении выплат можно законно исключить из расчета периоды с самой низкой зарплатой, сохранив при этом страховой стаж. Этот процесс позволяет исключить до 60 календарных месяцев подряд, чтобы низкие доходы не снижали итоговую сумму.

Также законодательство позволяет полностью игнорировать невыгодные периоды карантина из-за COVID-19 и время действия военного положения. Главное требование ПФУ – после такой оптимизации у вас должно остаться не менее 60 месяцев заработка для корректного расчета пенсии.