Як економно використовувати воду: 10 порад

Рахунки за водопостачання іноді можуть неприємно здивувати. Втім, є кілька способів ефективного використання води, що дозволяє економити.

Як економити воду

Щоб заощаджувати воду, треба передусім виправити неполадки з сантехнікою. Протікання унітазу чи крана призводить до значних втрат води – йдеться про десятки тисяч літрів на рік.

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Ось ще кілька порад, як економити воду:

Відповідно, важливо також закривати кран щільно. Адже з крана, який крапає, може витікати до 20 літрів води на добу.

Сім'я, де проживає більше двох осіб, може використовувати унітази з двома режимами зливу. Це теж сприяє економії води.

Можна також приймати душ замість ванни та використовувати економні насадки. Адже для наповнення ванни потрібно вдвічі більше води, ніж для п'ятихвилинного приймання душу.

А якщо скоротити час прийняття душу, то можна заощадити ще кількасот літрів води за місяць.

Закривайте кран під час чищення зубів. Адже за 3 хвилини у каналізацію зливається близько 40 літрів води.

Встановіть аератори на змішувачі.

Завантажуйте пральні та посудомийні машини повністю. Це зменшить частоту миття чи прання й дозволить зменшити споживання води.

Мийте посуд вручну з вимкненим краном. Або ж можна мити посуд під невеликим тиском води.