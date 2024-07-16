Як економно використовувати воду: 10 порад

16 липня 2024, 18:57
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Рахунки за водопостачання іноді можуть неприємно здивувати. Втім, є кілька способів ефективного використання води, що дозволяє економити.

Як економити воду

Щоб заощаджувати воду, треба передусім виправити неполадки з сантехнікою. Протікання унітазу чи крана призводить до значних втрат води – йдеться про десятки тисяч літрів на рік.

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Ось ще кілька порад, як економити воду:

  • Відповідно, важливо також закривати кран щільно. Адже з крана, який крапає, може витікати до 20 літрів води на добу.
  • Сім'я, де проживає більше двох осіб, може використовувати унітази з двома режимами зливу. Це теж сприяє економії води.
  • Можна також приймати душ замість ванни та використовувати економні насадки. Адже для наповнення ванни потрібно вдвічі більше води, ніж для п'ятихвилинного приймання душу. 
  • А якщо скоротити час прийняття душу, то можна заощадити ще кількасот літрів води за місяць.
  • Закривайте кран під час чищення зубів. Адже за 3 хвилини у каналізацію зливається близько 40 літрів води. 
  • Встановіть аератори на змішувачі.
  • Завантажуйте пральні та посудомийні машини повністю. Це зменшить частоту миття чи прання й дозволить зменшити споживання води. 
  • Мийте посуд вручну з вимкненим краном. Або ж можна мити посуд під невеликим тиском води.
  • Використовуйте миску для миття овочів і фруктів.
Автор: Дарія Подвишенна