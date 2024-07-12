Інформація для киян: як купити сонячну станцію лише за 30% від вартості

12 липня 2024, 19:05
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Джерело:

РБК-Україна

Відключення світла тривають. Аби забезпечити будинок електроенергією навіть при екстрених обставинах, мешканці можуть встановити спеціальні сонячні станції.

Як купити станцію дешевше

У Києві діє спеціальна програма для впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках. Йдеться про ті об'єкти, де існує ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків) та ЖБК (житлово-будівельний кооператив).

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Один з напрямів, які реалізуються в рамках Конкурсу проєктів – це реконструкція або технічне переоснащення систем електропостачання та/або теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлюваних чи альтернативних джерел енергії,
– йдеться  у повідомлення КМДА.

Відповідно до цієї програми, сонячна станція купується таким чином:

  • 30% коштів надають мешканці;
  • 70% – виділяється з бюджету Києва.
Зверніть увагу! Завдяки цій програмі, сонячні електростанції встановили вже у 9 будинках.

Які функції забезпечує станція

Станція може забезпечувати будинок достатнім рівнем електроенергії для:

  • роботи ліфта;
  • роботи інтернету та відеонагляду;
  • забезпечення освітленням;
  • роботи насосів тощо.
Автор: Анастасія Зорик