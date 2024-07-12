Інформація для киян: як купити сонячну станцію лише за 30% від вартості
Джерело:РБК-Україна
Відключення світла тривають. Аби забезпечити будинок електроенергією навіть при екстрених обставинах, мешканці можуть встановити спеціальні сонячні станції.
Як купити станцію дешевше
У Києві діє спеціальна програма для впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках. Йдеться про ті об'єкти, де існує ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків) та ЖБК (житлово-будівельний кооператив).
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Один з напрямів, які реалізуються в рамках Конкурсу проєктів – це реконструкція або технічне переоснащення систем електропостачання та/або теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлюваних чи альтернативних джерел енергії,
– йдеться у повідомлення КМДА.
Відповідно до цієї програми, сонячна станція купується таким чином:
- 30% коштів надають мешканці;
- 70% – виділяється з бюджету Києва.
Які функції забезпечує станція
Станція може забезпечувати будинок достатнім рівнем електроенергії для:
- роботи ліфта;
- роботи інтернету та відеонагляду;
- забезпечення освітленням;
- роботи насосів тощо.