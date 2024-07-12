Как купить станцию дешевле
В Киеве действует специальная программа для внедрения энергоэффективных мероприятий в жилых домах. Речь идет о тех объектах, где существует ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов) и ЖСК (жилищно-строительный кооператив).
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Одно из направлений, которые реализуются в рамках Конкурса проектов – это реконструкция или техническое переоснащение систем электроснабжения и/или теплоснабжения и/или горячего водоснабжения с применением возобновляемых или альтернативных источников энергии,
– говорится в сообщении КГГА.
Согласно этой программе, солнечная станция покупается следующим образом:
- 30% средств предоставляют жители;
- 70% – выделяется из бюджета Киева.
Какие функции обеспечивает станция
Станция может обеспечивать дом достаточным уровнем электроэнергии для:
- работы лифта;
- работы интернета и видеонаблюдения;
- обеспечения освещением;
- работы насосов и тому подобное.