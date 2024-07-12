Як купити станцію дешевше

У Києві діє спеціальна програма для впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках. Йдеться про ті об'єкти, де існує ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків) та ЖБК (житлово-будівельний кооператив).

Читайте також Електроенергія з ЄС: Україна очікує рішення про збільшення лімітів імпорту

Один з напрямів, які реалізуються в рамках Конкурсу проєктів – це реконструкція або технічне переоснащення систем електропостачання та/або теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлюваних чи альтернативних джерел енергії,

– йдеться у повідомлення КМДА.

Відповідно до цієї програми, сонячна станція купується таким чином:

30% коштів надають мешканці;

70% – виділяється з бюджету Києва.

Зверніть увагу! Завдяки цій програмі, сонячні електростанції встановили вже у 9 будинках.

Які функції забезпечує станція

Станція може забезпечувати будинок достатнім рівнем електроенергії для: