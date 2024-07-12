Увеличение импорта электроэнергии из ЕС

Как сообщается, Украина хочет достичь увеличения лимита импорта электроэнергии: минимум до 2,2 гигаватта при действующем лимите импорта объемом 1,7 гигаватта. Сейчас импорт возможен из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

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Сейчас для этого есть технические возможности без необходимости строительства новых интерконнекторов, а потому Украина ожидает положительного решения уже в сентябре.

Собеседники издания, знакомые с процессом переговоров, говорят, что есть вероятность положительного решения вопроса об увеличении импорта уже в ближайшие несколько месяцев. Возможно, лимит будет больше ожидаемого объема,

– говорится в статье.

Политическое решение для увеличения лимитов импорта от Еврокомиссии уже есть, остается получить техническое заключение от ENTSO-e.

Напомним! В декабре 2023 года лимит импорта вырос до 1,7 гигаватта с 1,2 гигаватта.