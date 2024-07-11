Когда уменьшится дефицит Предположительно, дефицит электроэнергии начнет уменьшаться уже через 10 дней. Благодаря этому, количество отключений должно уменьшиться Читайте также При каких условиях в Украину вернутся жесткие валютные ограничения Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Дефицит электроэнергии будет продолжаться еще дней десять и потом понемногу будет уменьшаться, потому что будет спадать жара и планируется вывод из ремонта одного атомного блока. Как отмечает Омельченко, уменьшение количества отключений стоит ожидать в конце июля, начале августа. К тому же продолжается ремонт поврежденных предприятий. Ситуация с тепловыми электростанциями и гидроэлектростанциями также может стать намного лучше. Нужно понимать, что такие положительные тенденции будут продолжаться при условии отсутствия новых разрушений вследствие российских обстрелов.