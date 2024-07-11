Коли зменшиться дефіцит Імовірно, дефіцит електроенергії почне зменшуватись уже через 10 днів. Завдяки цьому, кількість відключень має стати зменшитись. Читайте такожЗа яких умов в Україну повернуться жорсткі валютні обмеження Володимир Омельченко Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Дефіцит електроенергії буде продовжуватися ще днів десять і потім потрошки буде зменшуватися, бо буде спадати спека і планується виведення з ремонту одного атомного блоку. Як зазначає Омельченко, зменшення кількості відключень варто очікувати в кінці липня, на початку серпня. До того ж триває ремонт пошкоджених підприємств. Ситуація з тепловими електростанціями й гідроелектростанціями також може стати набагато кращою. Потрібно розуміти, що такі позитивні тенденції триватимуть за умови відсутності нових руйнувань від російських обстрілів.