У Нацбанку розповіли, як купити долар по 36,6 гривні

В банках України можна купувати безготівковий долар за курсом, встановленим Нацбанком, тобто станом на 7 серпня – на рівні 36,6 гривні. Однак, не усі банки здійснюють ці операції.

Також у цьому випадку діє обмеження у 50 тисяч гривень. Про це розповів заступник голови Ради НБУ Василь Фурман. Натомість обмінники, ймовірно, й надалі будуть намагатись зіграти на підвищенні курсу.

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Поки ми маємо фіксований курс для безготівкових операцій на рівні 36,6 гривні, а готівковий ринок –набагато менший. Тобто, якщо порівнювати в абсолютних цифрах, то на безготівковому ринку вдень купується/продається понад 300 мільйонів доларів, на готівковому – приблизно 50 мільйонів доларів. На мою думку, курс на безготівковому ринку має бути базовим,

– зазначив Фурман.

За його словами, наразі немає макроекономічних підстав для ослаблення гривні, регулятор повністю контролює ситуацію.

У деяких банках можна купити готівковий долар

"На сьогодні у банках вже є готівковий долар. Ви однозначно вже можете його купити. Там курс ринковий. Тобто він відрізняється від безготівкового курсу, який зафіксований 36,6 гривні. Також можна купити і безготівковий долар у межах до 50 тисяч гривень через деякі банки. ", – пояснив заступник.

Втім, як зазначив Василь Фурман, не всі банки проводять ці операції, тому що це залежить від стратегії того чи іншого банку.

За даними Мінфіну, 5 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 38,50 гривні за долар при купівлі. Тоді як продають валюту в банках за 39,70 гривні за долар.

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