Як придбати валюту онлайн та що для цього потрібно знати

Обмін валюти онлайн стає все популярнішим. За даними НБУ, у другому півріччі 2023 року українці обміняли безготівкову валюту на майже 4 мільярди доларів.

Що треба для купівлі валюти

Деякі банки пропонують обмін валюти виключно через мобільні додатки, інші ж дозволяють це робити як у мобільному, так і в веб-банкінгу. У більшості зазначених банків цей сервіс є безкоштовним.

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Для онлайн-обміну валют потрібні дві картки — гривнева та валютна. Онлайн-купівля валюти вже не обмежується тільки терміновими депозитами на три місяці, як це було раніше.

Тепер можна купувати валюту для особистих потреб без потреби обґрунтовувати мету покупки або спосіб використання придбаних доларів чи євро.

Зауважте! Місячний ліміт на такі операції становить 50 тисяч гривень. Клієнт має можливість купувати валюту на суму до 50 тисяч гривень одночасно в різних банках.

Як купити валюту в Монобанку

Тепер у застосунку Монобанку доступна можливість купівлі доларів та євро за вигідним курсом, який відображає картковий обмін гривні на валюту при оплаті за кордоном або в іноземних інтернет-магазинах.

Зауважте! Онлайн-продаж валюти розпочалася після пом’якшення валютних обмежень Національним банком, що дозволило банкам проводити такі операції до 50 тисяч гривень на місяць для кожного клієнта.

Щоб здійснити покупку, потрібно:

Увійти до розділу валютної картки в застосунку; Вказати потрібну суму, дотримуючись встановлених обмежень; Сума буде зарахована на ваш рахунок.

Як купити валюту в Приватбанку

З 29 серпня 2023 року клієнти ПриватБанку можуть купувати валюту онлайн через Приват24 і зараховувати її на свої валютні картки або рахунки. Ця можливість відповідає вимогам регулятора і дозволяє здійснювати операції до 50 тисяч гривень на кожен календарний місяць.

Зауважте! Продаж валюти онлайн відбувається за поточним картковим курсом банку. Процес обміну гривень на долари чи євро через Приват24 є швидким і простим.

Щоб купити валюту онлайн у ПриватБанку, потрібно:

Перейти до меню "Перекази на картки". Вибрати гривневу картку, з якої будуть списані кошти. Вибрати валютну картку (у доларах США або євро), на яку буде зарахована валюта. Здійснити переказ і підтвердити його.

Важливо! Якщо у клієнта немає валютної картки, він може безкоштовно оформити інтернет-картку в доларах або євро прямо в Приват24 за кілька секунд.