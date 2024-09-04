Что нужно для покупки валюты

Некоторые банки предлагают обмен валюты исключительно через мобильные приложения, другие же позволяют это делать как в мобильном, так и в веб-банкинге. В большинстве указанных банков этот сервис является бесплатным.

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Для онлайн-обмена валют нужны две карты - гривневая и валютная. Онлайн-покупка валюты уже не ограничивается только срочными депозитами на три месяца, как это было раньше.

Теперь можно покупать валюту для личных нужд без необходимости обосновывать цель покупки или способ использования приобретенных долларов или евро.

Обратите внимание! Месячный лимит на такие операции составляет 50 тысяч гривен. Клиент имеет возможность покупать валюту на сумму до 50 тысяч гривен одновременно в разных банках.

Как купить валюту в Монобанке

Теперь в приложении Монобанка доступна возможность покупки долларов и евро по выгодному курсу, который отражает карточный обмен гривны на валюту при оплате за рубежом или в иностранных интернет-магазинах.

Обратите внимание! Онлайн-продажа валюты началась после смягчения валютных ограничений Национальным банком, что позволило банкам проводить такие операции до 50 тысяч гривен в месяц для каждого клиента.

Чтобы осуществить покупку, нужно:

Войти в раздел валютной карты в приложении; Указать нужную сумму, соблюдая установленные ограничения; Сумма будет зачислена на ваш счет.

Как купить валюту в Приватбанке

С 29 августа 2023 года клиенты ПриватБанка могут покупать валюту онлайн через Приват24 и зачислять ее на свои валютные карты или счета. Эта возможность соответствует требованиям регулятора и позволяет совершать операции до 50 тысяч гривен на каждый календарный месяц.

Обратите внимание! Продажа валюты онлайн происходит по текущему карточному курсу банка. Процесс обмена гривен на доллары или евро через Приват24 является быстрым и простым.

Чтобы купить валюту онлайн в ПриватБанке, нужно:

Перейти в меню "Переводы на карты". Выбрать гривневую карту, с которой будут списаны средства. Выбрать валютную карту (в долларах США или евро), на которую будет зачислена валюта. Осуществить перевод и подтвердить его.

Важно! Если у клиента нет валютной карты, он может бесплатно оформить интернет-карту в долларах или евро прямо в Приват24 за несколько секунд.