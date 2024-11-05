Щоб не сісти за ґрати: де та як легально придбати дрова

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає покарання за зберігання дров без документів, включаючи тюремне ув'язнення від п'яти до семи років або штраф. Відтак, українців почало турбувати питання, де придбати дрова легально.

Де купити дрова легально

Закон спрямований на боротьбу з незаконними вирубками, хоча найбільше обговорюється саме в контексті зберігання дров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника експертного відділу Української природоохоронної групи Петра Тєстова.

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При цьому придбати дрова легально можна в лісгоспах та на державних підприємствах.

Зауважте! Легально придбати дрова можна в лісгоспі, але важливо знати, що там продають не готові колоті дрова, а сухостійні зрізані колоди, які потрібно самостійно вивезти й порубати.

Якщо людина придбала такі дрова, розколола їх і потім продає, у неї має бути товарна транспортна накладна й документ купівлі-продажу з лісгоспом. Ці документи можуть слугувати підтвердженням легальності деревини.

До речі! На власній ділянці чи присадибній території людина має право рубати дерева без додаткових документів, на свій розсуд. Проте більшість дров, які є у продажу, надходять незаконно.

Як придбати дрова у лісгоспі

Щоб придбати дрова в лісгоспі, потрібно виконати наступні кроки:

Зверніться до найближчого лісгоспу чи лісництва. Отримайте рахунок для оплати. Сплатіть рахунок через термінал у лісництві, у відділенні банку або через онлайн-банкінг. Після оплати домовтеся про доставку дров. За необхідності, оплату автопослуг здійснюють окремо.

Важливо! Контакти відповідальних за продаж дров можна знайти на сайтах та Facebook-сторінках обласних управлінь лісового господарства й лісгоспів.