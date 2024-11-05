Де купити дрова легально

Закон спрямований на боротьбу з незаконними вирубками, хоча найбільше обговорюється саме в контексті зберігання дров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника експертного відділу Української природоохоронної групи Петра Тєстова.

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При цьому придбати дрова легально можна в лісгоспах та на державних підприємствах.

Зауважте! Легально придбати дрова можна в лісгоспі, але важливо знати, що там продають не готові колоті дрова, а сухостійні зрізані колоди, які потрібно самостійно вивезти й порубати.

Якщо людина придбала такі дрова, розколола їх і потім продає, у неї має бути товарна транспортна накладна й документ купівлі-продажу з лісгоспом. Ці документи можуть слугувати підтвердженням легальності деревини.

До речі! На власній ділянці чи присадибній території людина має право рубати дерева без додаткових документів, на свій розсуд. Проте більшість дров, які є у продажу, надходять незаконно.

Як придбати дрова у лісгоспі

Щоб придбати дрова в лісгоспі, потрібно виконати наступні кроки:

Зверніться до найближчого лісгоспу чи лісництва. Отримайте рахунок для оплати. Сплатіть рахунок через термінал у лісництві, у відділенні банку або через онлайн-банкінг. Після оплати домовтеся про доставку дров. За необхідності, оплату автопослуг здійснюють окремо.

Важливо! Контакти відповідальних за продаж дров можна знайти на сайтах та Facebook-сторінках обласних управлінь лісового господарства й лісгоспів.