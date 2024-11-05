Где купить дрова легально

Закон направлен на борьбу с незаконными вырубками, хотя больше всего обсуждается именно в контексте хранения дров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя экспертного отдела Украинской природоохранной группы Петра Тестова.

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При этом приобрести дрова легально можно в лесхозах и на государственных предприятиях.

Заметьте! Легально приобрести дрова можно в лесхозе, но важно знать, что там продают не готовые колотые дрова, а сухостойные срезанные бревна, которые нужно самостоятельно вывезти и порубить.

Если человек приобрел такие дрова, расколол их и потом продает, у него должна быть товарная транспортная накладная и документ купли-продажи с лесхозом. Эти документы могут служить подтверждением легальности древесины.

Кстати! На собственном участке или приусадебной территории человек имеет право рубить деревья без дополнительных документов, по своему усмотрению. Однако большинство дров, которые есть в продаже, поступают незаконно.

Как приобрести дрова в лесхозе

Чтобы приобрести дрова в лесхозе, нужно выполнить следующие шаги:

Обратитесь в ближайший лесхоз или лесничество. Получите счет для оплаты. Оплатите счет через терминал в лесничестве, в отделении банка или через онлайн-банкинг. После оплаты договоритесь о доставке дров. При необходимости, оплату автоуслуг осуществляют отдельно.

Важно! Контакты ответственных за продажу дров можно найти на сайтах и Facebook-страницах областных управлений лесного хозяйства и лесхозов.