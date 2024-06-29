Виплата пенсій по-новому: отримати кошти стане простіше

Відтепер порядок виплати пенсій та грошової допомоги через Укрпошту буде спрощено. Постановою встановлено нові вимоги для отримання грошей.

Які зміни у виплаті пенсії через Укрпошту

Про це повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабміну у Верховній раді. Нові зміни дозволяють здійснювати виплату та доставку пенсій на основі електронних виплатних списків. Тобто, без потреби у паперових документах.

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За даними Пенсійного фонду, у травні в Україні налічувалося 10,210 мільйонів пенсіонерів. Таке рішення було прийнято у звʼязку з тим, що понад 2,057 мільйона пенсіонерів досі отримують пенсію через Укрпошту.

Чому пенсія може не надходити

За наявними даними,пенсіонерів отримують свої виплати через банківські рахунки: через ПриватБанк — 4,760 мільйона осіб та через Ощадбанк — 2,538 мільйона осіб.

Деякі пенсіонери можуть зіткнутися з припиненням пенсійних виплат. Це може статися у випадку, якщо особа не повідомить своєчасно Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму майновому стані або зміни у персональних даних.

Зокрема, ПФУ треба повідомити протягом 10 днів про наступні моменти: