Какие изменения в выплате пенсии через Укрпочту
Об этом сообщил Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабмина в Верховной раде. Новые изменения позволяют осуществлять выплату и доставку пенсий на основе электронных выплатных списков. То есть, без необходимости в бумажных документах.
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По данным Пенсионного фонда, в мае в Украине насчитывалось 10,210 миллионов пенсионеров. Такое решение было принято в связи с тем, что более что более 2,057 миллиона пенсионеров до сих пор получают пенсию через Укрпочту.
Почему пенсия может не поступать
Некоторые пенсионеры могут столкнуться с прекращением пенсионных выплат. Это может произойти в случае, если лицо не сообщит своевременно Пенсионный фонд о любых изменениях в своем имущественном состоянии или изменениях в персональных данных.
В частности, ПФУ надо сообщить в течение 10 дней о следующих моментах:
- трудоустройстве или увольнении;
- начале или окончании предпринимательской деятельности;
- смена места регистрации;
- прекращении действия определенного статуса;
- выезде пенсионера на ПМЖ за границу;
- изменение или получение нового паспорта (например, вследствие кражи старого);
- изменение фамилии или других важных данных на основе определенных документов (например, свидетельства о браке).