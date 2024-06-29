Які зміни у виплаті пенсії через Укрпошту
Про це повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабміну у Верховній раді. Нові зміни дозволяють здійснювати виплату та доставку пенсій на основі електронних виплатних списків. Тобто, без потреби у паперових документах.
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За даними Пенсійного фонду, у травні в Україні налічувалося 10,210 мільйонів пенсіонерів. Таке рішення було прийнято у звʼязку з тим, що понад 2,057 мільйона пенсіонерів досі отримують пенсію через Укрпошту.
Чому пенсія може не надходити
Деякі пенсіонери можуть зіткнутися з припиненням пенсійних виплат. Це може статися у випадку, якщо особа не повідомить своєчасно Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму майновому стані або зміни у персональних даних.
Зокрема, ПФУ треба повідомити протягом 10 днів про наступні моменти:
- працевлаштування або звільнення;
- початок або закінчення підприємницької діяльності;
- зміна місця реєстрації;
- припинення дії певного статусу;
- виїзд пенсіонера на ПМП за кордон;
- зміну або отримання нового паспорта (наприклад, унаслідок крадіжки старого);
- зміну прізвища чи інших важливих даних на основі певних документів (наприклад, свідоцтва про шлюб).