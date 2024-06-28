У кого зросте пенсія на понад 500 гривень

Громадяни старше 70 років можуть отримати спеціальну надбавку за віком. Доплата надається, якщо пенсія особи менш як 10 340,35 гривні.

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Пенсіонери старше 80 років отримують надбавку за віком у розмірі 570 гривень. Для інших ці доплати такі:

для осіб від 70 до 74 років включно надається доплата 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень.

Зверніть увагу! Доплата за віком додається до пенсії автоматично. Тобто, особі непотрібно звертатись для цього у ПФУ.

Які ще надбавки надають пенсіонерам

Особи пенсійного віку можуть отримати надбавку через погіршений стан здоров'я. Ця доплата складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, ця надбавка зараз – 944 гривні.

За яких умов надається ця доплата:

пенсіонер старше 80 років;

особа проживає самостійно і потребує догляду від сторонніх осіб;

громадянину нараховується пенсія за віком.

Зауважте! Для отримання цієї надбавки, особа має підтвердити погіршений стан здоров'я документально.