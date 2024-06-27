Що вплине на курс валют на початку липня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що перший тиждень липня — це з одного боку продовження "курсової млявості" другої половини червня, а з іншого — фактична проєкція на весь липень.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Як ми і передбачали, після "шалених" квітня та травня, коли девальвація гривні склала майже 4%, настав час літнього "затишшя". І з огляду на основні коливання курсів валют, починаючи з другої половини червня, вони можуть залишитися в новосформованих коридорах, а це міжбанк — 40 – 41 гривень за долар та 43 – 45 гривень за євро, готівковий ринок — 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривні за євро.

Ціла низка позитивних новин за результатами берлінської конференції, отримання нових "макрофінівських" траншів майже на 4,2 мільярда доларів, економічна складова формування валютного ринку залишається досить сприятливою для продовження періоду: часті валютні зміни не будуть різкими та відбуватимуться в межах окреслених коридорів і збігатимуться з ідеологією режиму "керованої гнучкості".

Водночас можемо припустити, що саме в липні стане помітним інфляційний тиск, викликаний здорожчанням "електротарифів" та зростанням акцизів на пальне. Однак у регулятора достатньо важелів, зокрема і через механізм валютних інтервенцій, щоб по максимуму нівелювати цей фактор впливу на валютний ринок,

– додав він.

Які показники будуть на ринку валют