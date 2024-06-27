Что повлияет на курс валют в начале июля

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что первая неделя июля – это с одной стороны продолжение "курсовой вялости" второй половины июня, а с другой – фактическая проекция на весь июль.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Как мы и предполагали, после "бешеных" апреля и мая, когда девальвация гривны составила почти 4%, наступило время летнего "затишья". И учитывая основные колебания курсов валют, начиная со второй половины июня, они могут остаться в новосформированных коридорах, а это межбанк – 40 – 41 гривен за доллар и 43 – 45 гривен за евро, наличный рынок – 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривны за евро.

Целый ряд позитивных новостей по результатам берлинской конференции, получения новых "макрофиновских" траншей почти на 4,2 миллиарда долларов, экономическая составляющая формирования валютного рынка остается достаточно благоприятной для продолжения периода: частые валютные изменения не будут резкими и будут происходить в пределах очерченных коридоров и совпадать с идеологией режима "управляемой гибкости".

В то же время можем предположить, что именно в июле станет заметным инфляционное давление, вызванное подорожанием "электротарифов" и ростом акцизов на топливо. Однако у регулятора достаточно рычагов, в том числе и через механизм валютных интервенций, чтобы по максимуму нивелировать этот фактор влияния на валютный рынок,

– добавил он.

Какие показатели будут на рынке валют