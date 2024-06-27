Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,43 гривны (-2 копейки против 26 июня), а продажа – 40,90 гривны (-5 копеек).

Читайте также Валютные резервы в мае существенно сократились: что будет с курсом

Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,40 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 44 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,78 гривны (-1 копейка), а продажа – 40,85 гривны (-3 копейки).

(-1 копейка), а продажа – (-3 копейки). Евро покупают за 43,80 гривны (-10 копеек), а продают за 44 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,23 гривны (-19 копеек), а продают – за 40,93 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продают – за (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,46 гривны (-14 копеек), а продажа – 44,23 гривны (+1 копейка).

Девальвация гривны будет продолжаться

На сегодня Нацбанк реализовывает стратегию постепенной девальвации гривны. В то же время это не должно сказаться никак на бизнесе и населении.

Виталий Ваврищук Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU В части валютной политики я считаю одним из крупнейших достижений Национального банка то, что он решился на такую умеренную контролируемую девальвацию гривны.

По словам Ваврищука, пока регулятор не дает никаких ориентиров относительно динамики и глубины этой девальвации, но ситуация на рынке позволяет прогнозировать плавность и последовательность этого процесса.

Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени,

– объясняет Ваврищук.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.