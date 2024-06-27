Курс валют у банках

Станом на ранок 27 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,43 гривні (-2 копійки проти 26 червня), а продаж – 40,90 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,40 гривні (-5 копійок), а продаж – у середньому за 44 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,78 гривні (-1 копійка), а продаж – 40,85 гривні (-3 копійки).

(-1 копійка), а продаж – (-3 копійки). Євро купують за 43,80 гривні (-10 копійок), а продають за 44 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,23 гривні (-19 копійок), а продають – за 40,93 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продають – за (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,46 гривні (-14 копійок), а продаж – 44,23 гривні (+1 копійка).

Девальвація гривні продовжуватиметься

На сьогодні Нацбанк реалізовує стратегію поступової девальвації гривні. Водночас це не має позначитися ніяк на бізнесу та населенню.

Віталій Ваврищук Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU В частині валютної політики я вважаю одним з найбільших досягнень Національного банку те що він наважився на таку помірну контрольовану девальвацію гривні.

За словами Ваврищука, наразі регулятор не дає жодних орієнтирів відносно динаміки та глибини цієї девальвації, але ситуація на ринку дає змогу прогнозувати плавність та послідовність цього процесу.

Навряд чи ми будемо бачити різку зміну обмінного курсу за короткий проміжок часу,

– пояснює Ваврищук.

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