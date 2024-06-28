У кого вырастет пенсия более чем на 500 гривен

Граждане старше 70 лет могут получить специальную надбавку по возрасту. Доплата предоставляется, если пенсия лица менее 10 340,35 гривен.

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Пенсионеры старше 80 лет получают надбавку по возрасту в размере 570 гривен. Для остальных эти доплаты следующие:

для лиц от 70 до 74 лет включительно предоставляется доплата 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.

Обратите внимание! Доплата по возрасту добавляется к пенсии автоматически. То есть, лицу не нужно обращаться для этого в ПФУ.

Какие еще надбавки предоставляют пенсионерам

Лица пенсионного возраста могут получить надбавку из-за ухудшенного состояния здоровья. Эта доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, эта надбавка сейчас – 944 гривны.

При каких условиях предоставляется эта доплата:

пенсионер старше 80 лет;

лицо проживает самостоятельно и нуждается в уходе от посторонних лиц;

гражданину начисляется пенсия по возрасту.

Обратите внимание! Для получения этой надбавки, лицо должно подтвердить ухудшенное состояние здоровья документально.