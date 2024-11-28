Забезпечить майбутнє українців: як пенсійна реформа вплине на бюджет
28 листопада 2024, 17:00Читать новость на русском
Мінсоцполітики готується до впровадження пенсійної реформи. Це нововведення гарантовано вплине на бюджет України.
Як Мінфін ставиться до нової реформи
Міністерство фінансів підтримує проведення пенсійної реформи в Україні, повідомив Сергій Марченко під час пресконференції, передає 24 Канал.
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Марченко наголосив, що з часом кількість людей, яка сплачує ЄСВ буде ставати недостатньою для підтримки певного рівня виплат. Відповідно, впровадження накопичувальної системи зараз дозволить забезпечити громадян у майбутньому.
Я не готовий зараз казати про фіскальні наслідки, наша задача їх мінімізувати, але будь-які такого роду реформи вони не є фіскально-нейтральними.
Зверніть увагу! Марченко уточнив, що уже зараз Мінфін працює над мінімізацією наслідків для бюджету. Для цього, зокрема, проводиться робота з МВФ та Світовим банком.