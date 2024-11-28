Яка ситуація в енергосистемі після останньої атаки
Під час розмови з 24 Каналом енергетичний експерт Олег Попенко розповів, що наразі ситуація, яка складається в енергетиці України після чергового обстрілу росіянами, виглядає так, що ми взагалі не підготували та не сформували системи захисту на енергетичних об'єктах, у першу чергу на підстанціях.
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Нагадуємо! В "Укренерго" повідомили, що станом на 28 листопада до кінця доби будуть застосовуватись 3 черги відключень побутових споживачів одночасно. А причиною такого посилення стали пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки.
За словами Попенка, раніше як міністр енергетики, так і колишній очільник "Укренерго", заявляли, що в Україні чимало зроблено для безпеки енергосистеми, побудовано 3 або ж навіть 4 рівні захисту, виділено десятки мільярдів гривень тощо.
Водночас декілька днів тому було атаковано електроінфраструктуру на Тернопільщині. Відтак повністю вся область залишилась без електроенергії. Крім того, це була навіть не ракета, а "Шахед". Хоч нам було сказано, що протишахедна оборона у нас існує на кожній підстанції.
Експерт додає, що наразі є можливість відновити енергооб'єкти через запас деяких частин трансформаторів, які передали партнери. Питання тут лише в тому, скільки це займатиме часу.
Важливо! Попенко заявляє, що чим більше буде подібних ударів, тим складнішим буде відновлення об'єктів, а це призведе до довших відключень світла.
Що буде зі світлом для споживачів
Наразі відомо, що в основному влучання були на заході країни. Утім, в Херсонській області ситуація не краща, адже у них, крім того, що є відключення світла, працюють ще й графіки з подачі води.
У кожній області ситуація зі світлом буде абсолютно різною. Все залежатиме від того, куди будуть влучати. Наприклад, на сьогодні на Закарпатті практично не відчули влучань. А у Львівській області ситуація складна,
– каже Олег Попенко.
Крім того, якщо росіяни попадають у трансформаторну підстанцію, яка заживляє не лише одну область, а три області, то тоді в усіх областях будуть перебої зі світлом.