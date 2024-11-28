Яка ситуація в енергосистемі після останньої атаки

Під час розмови з 24 Каналом енергетичний експерт Олег Попенко розповів, що наразі ситуація, яка складається в енергетиці України після чергового обстрілу росіянами, виглядає так, що ми взагалі не підготували та не сформували системи захисту на енергетичних об'єктах, у першу чергу на підстанціях.

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Нагадуємо! В "Укренерго" повідомили, що станом на 28 листопада до кінця доби будуть застосовуватись 3 черги відключень побутових споживачів одночасно. А причиною такого посилення стали пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

За словами Попенка, раніше як міністр енергетики, так і колишній очільник "Укренерго", заявляли, що в Україні чимало зроблено для безпеки енергосистеми, побудовано 3 або ж навіть 4 рівні захисту, виділено десятки мільярдів гривень тощо.

Олег Попенко Голова Спілки споживачів комунальних послуг Водночас декілька днів тому було атаковано електроінфраструктуру на Тернопільщині. Відтак повністю вся область залишилась без електроенергії. Крім того, це була навіть не ракета, а "Шахед". Хоч нам було сказано, що протишахедна оборона у нас існує на кожній підстанції.

Експерт додає, що наразі є можливість відновити енергооб'єкти через запас деяких частин трансформаторів, які передали партнери. Питання тут лише в тому, скільки це займатиме часу.

Важливо! Попенко заявляє, що чим більше буде подібних ударів, тим складнішим буде відновлення об'єктів, а це призведе до довших відключень світла.

Що буде зі світлом для споживачів

Наразі відомо, що в основному влучання були на заході країни. Утім, в Херсонській області ситуація не краща, адже у них, крім того, що є відключення світла, працюють ще й графіки з подачі води.

У кожній області ситуація зі світлом буде абсолютно різною. Все залежатиме від того, куди будуть влучати. Наприклад, на сьогодні на Закарпатті практично не відчули влучань. А у Львівській області ситуація складна,

– каже Олег Попенко.

Крім того, якщо росіяни попадають у трансформаторну підстанцію, яка заживляє не лише одну область, а три області, то тоді в усіх областях будуть перебої зі світлом.