Какова ситуация в энергосистеме после последней атаки

Во время разговора с 24 Каналом энергетический эксперт Олег Попенко рассказал, что сейчас ситуация, которая складывается в энергетике Украины после очередного обстрела россиянами, выглядит так, что мы вообще не подготовили и не сформировали системы защиты на энергетических объектах, в первую очередь на подстанциях.

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Напоминаем! В "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на 28 ноября до конца суток будут применяться 3 очереди отключений бытовых потребителей одновременно. А причиной такого усиления стали повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.

По словам Попенко, ранее как министр энергетики, так и бывший глава "Укрэнерго", заявляли, что в Украине немало сделано для безопасности энергосистемы, построено 3 или даже 4 уровня защиты, выделено десятки миллиардов гривен и тому подобное.

Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг В то же время несколько дней назад была атакована электроинфраструктура на Тернопольщине. Поэтому полностью вся область осталась без электроэнергии. Кроме того, это была даже не ракета, а "Шахед". Хотя нам было сказано, что противошахетная оборона у нас существует на каждой подстанции.

Эксперт добавляет, что сейчас есть возможность восстановить энергообъекты из-за запаса некоторых частей трансформаторов, которые передали партнеры. Вопрос здесь только в том, сколько это займет времени.

Важно! Попенко заявляет, что чем больше будет подобных ударов, тем сложнее будет восстановление объектов, а это приведет к более долгим отключениям света.

Что будет со светом для потребителей

Известно, что в основном попадания были на западе страны. Впрочем, в Херсонской области ситуация не лучше, ведь у них, кроме того, что есть отключение света, работают еще и графики по подаче воды.

В каждой области ситуация со светом будет совершенно разной. Все будет зависеть от того, куда будут попадать. Например, на сегодня на Закарпатье практически не почувствовали попаданий. А во Львовской области ситуация сложная,

– говорит Олег Попенко.

Кроме того, если россияне попадают в трансформаторную подстанцию, которая питает не только одну область, а три области, то тогда во всех областях будут перебои со светом.