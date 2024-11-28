Повлияет ли атака россиян на потребителей

Атака россиян не повлияет на потребителей, которых обслуживает компания, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Заметьте! В компании также отметили, что никто из сотрудников компании в результате утренней атаки не пострадал.

Сегодня утром враг в очередной раз атаковал объекты Группы "Нафтогаз". Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам Группы,

– говорится в сообщении компании "Нафтогаз".

Как отмечают представители компании, ликвидацией последствий уже занимаются сотрудники компании и привлеченные службы.

В результате атаки, пострадали несколько энергообъектов Украины. Из-за повреждения украинской энергосистемы введены аварийные отключения света.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, известно о том, что силы украинского ПВО в целом сбили 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 беспилотников.