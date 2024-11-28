Чи вплине атака росіян на споживачів

Атака росіян не вплине на споживачів, яких обслуговує компанія, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Зауважте! У компанії також зазначили, що ніхто зі співробітників компанії внаслідок ранкової атаки не постраждав.

Сьогодні зранку ворог вкотре атакував обʼєкти Групи "Нафтогаз". Атака не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам Групи,

– йдеться в повідомленні компанії "Нафтогаз".

Як зазначають представники компанії, ліквідацією наслідків влучань уже займаються співробітники компанії та залучені служби.

Внаслідок атаки пошкоджено декілька енергооб'єктів України. Через ураження української енергосистеми впроваджено аварійні відключення світла.

Зверніть увагу! Станом на зараз, відомо про те, що сили українського ППО загалом збили 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети і 35 безпілотників.