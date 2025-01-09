У Мінсоцполітики нагадали, як потрібно індексувати зарплати

У Мінсоцполітики нагадали правила індексації заробітної плати. Цьогоріч система перерахунку дещо відрізняється.

Як буде відбуватися індексація заробітної плати

Одним з нюансів є те, що обчислення індексу для індексації відбуватиметься індивідуально, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liga.

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Довідка: "Базовим" називають місяць, коли відбувалося підвищення окладу.

Обчислення індексу споживчих цін(ІСЦ) для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з січня 2025 року, який приймається за 1 або 100 відсотків. Сума індексації, яка склалася у грудні 2024 року, у січні 2025 року не нараховується,

– йдеться в листі Мінсоцполітики.

Нагадаємо! У 2024 році підрахунки було розпочато з січня. Тобто, "базовим" був грудень 2023 року.

Обчислення ІСЦ для проведення індексації починається з лютого 2025 року. Водночас відповідно до закону №4059, збереження раніше визначеної суми індексації не передбачено.

Пункт 1.1 "Порядку проведення індексації зарплат" урядової постанови від 17.07.2003 №1078 затверджує, що індексація відбуватиметься, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком, перевищить встановлене граничне значення індексації. Зараз воно рівне 103%.

Зверніть увагу! Лист Мінсоцполітики має інформативний і рекомендаційний характер і не встановлює нові правові норми.