Как будет происходить индексация заработной платы

Одним из нюансов является то, что исчисление индекса для индексации происходит индивидуально, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liga.

Читайте также Тяжелое поражение для России: сколько будет стоить потерянный газовый транзит через Украину

Справка: "Базовым" называют месяц, когда происходило повышение оклада.

Вычисление индекса потребительских цен(ИПЦ) для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с января 2025 года, который принимается за 1 или 100 процентов. Сумма индексации, которая сложилась в декабре 2024 года, в январе 2025 года не начисляется,

– говорится в письме Минсоцполитики.

Напомним! В 2024 году подсчеты были начаты с января. То есть, "базовым" был декабрь 2023 года.

Исчисление ИПЦ для проведения индексации начинается с февраля 2025 года. В то же время в соответствии с законом №4059, сохранение ранее определенной суммы индексации не предусмотрено.

Пункт 1.1 "Порядка проведения индексации зарплат" правительственного постановления от 17.07.2003 №1078 утверждает, что индексация будет происходить, когда индекс потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом, превысит установленное предельное значение индексации. Сейчас оно равно 103%.

Обратите внимание! Письмо Минсоцполитики носит информативный и рекомендательный характер и не устанавливает новые правовые нормы.