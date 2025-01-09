Скільки коштуватиме Росії припинення транзиту газу через Україну

На брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що припинення транзиту газу через Україну може позбавити Росію близько 6,5 мільярда доларів щорічного доходу від продажу газу до Європи, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Це вочевидь повністю позбавить Росію близько 6,5 мільярдів доларів щорічного доходу, отриманого від продажу газу Європі. Це одна з найбільших і найдорожчих поразок для Москви. Звісно, ми вітаємо рішення України та її рішучість,

– сказав представник Білого дому.

За словами Кірбі, Сполучені Штати працюють над тим, щоб Росія зазнавала збитків через санкції та експортні обмеження. Одночасно США намагаються збільшити постачання енергоресурсів до Європи, зокрема скрапленого природного газу (СПГ).

Сьогодні 50% європейського імпорту СПГ надходить зі Сполучених Штатів. Ми продовжуємо працювати з Європою, аби підтримати ці зусилля та розширити можливості щодо диверсифікації. Зокрема через Робочу групу США – ЄС з енергетичної безпеки та Енергетичну раду США – ЄС,

– сказав представник Білого дому.